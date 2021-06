Federer kaotas Halles endast 19 aastat nooremale mängijale

Kui kanadalane on alles 20-aastane, siis Šveitsi vanameistril Federeril on vanust turjal juba 39.

"See on vapustav võit, väga vajalik minu enesekindlusele. Juba Rogeriga mängimine oli suur väljakutse, kuid tema võitmine on midagi erilist," kommenteeris Auger-Aliassime.