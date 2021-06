Löwi pikk peatreeneriaeg ja Saksamaa koondise EM. Kas mõlemad lõppevad kurvalt?

Saksamaa viimasest suurest triumfist 2014. aasta MM-il Brasiilias, kui tõmmati kriips peale Lionel Messi ja Argentina unistustele, on möödas seitse aastat. Koosseisus on endiselt väga palju kvaliteetseid mängijaid. On hea segu vanematest kogenud meestest, kes olid ka MM-i tiitlivõidu juures (Toni Kroos, Mats Hummels, Thomas Müller ja Manuel Neuer), ja noortest või just nüüd oma parimas aastates mängijatest (Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry ja värskelt Meistrite liiga võitnud Antonio Rüdiger). Kombinatsioon kogemusest, noorusest ja kvaliteedist igas positsioonis peaksid Saksamaast tegema iga suurturniiri favoriidi. Ometi pole see nii. Miks?