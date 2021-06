Riigiduuma saadik: Venemaa oleks pidanud Soomele lööma rohkem!

Parlamendiliige lisas, et selle võidu järel on kõik Venemaa koondise kätes, et endale play-offiks võimalikult hea asetus saada.

"Kuid teisest küljest on ka 1:0 tulemus. Keda lõpuks huvitab, kui palju sa skoorid, peamine on see, et sa said oma teenitud kolm punkti ja sul on võimalus play-offi nimel võidelda. Sest nüüd on kõik kindlasti meie meeskonna kätes. Millisest kohast saame play-offis mõelda, sõltub taanlastega peetava mängu tulemusest," lisas ta.