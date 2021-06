Valgevene saalijalgpall: Vitenit pole võimalik peatada?

Juba ajalooliselt on kujunenud nii, et Valgevene meistrivõistluste peamised mängud algavad poolfinaali staadiumis, milles omavahel võistleb muutumatu viimaste aastate liidernelik – Orša VITEN, Minski Stolitsa ja Gomeli VRZ ning BCH. Keegi ei suutnud seda seisu muuta ka sellel aastal, tundub, et seda kvartetti lahku lüüa ei ole enam võimalik.

Paaris VITEN – BCH olid kehtivad juhtivad meistrid ilmselgeteks favoriitideks – oršalased mängisid maksimaalselt tasase hooaja, suutsid läbida Meistrite liiga ühe vooru, saades võitu Bulgaaria klubist Cherno More (7 : 0), samuti tegid väärika etteaste Kasahstani Kairati vastu (3 : 5). Muuseas, BCH panustas maksimaalselt, et seeria ei näiks formaalsusena, vähemasti kahes esimeses mängus jäid gomellased alla minimaalse mahajäämisega (3 : 4 ja 2 : 3). Kolmandas mängus aga tegi püüe mängida VITENi vastu kompromissitult neile karuteene: 6 : 1 vaheajale lähemal, ning lõplik seis 11 : 4 tablool kohtumise lõpuks. Seega said oršalased hakkama minimaalse hulga mängudega ja teenisid välja mitu lisapäeva puhkust enne otsustavat seeriat.