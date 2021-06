Uuel Hipodroomil kohtuvad Ameerika traavlid ja Eesti kepphobused

Tallinna Hipodroomi ajalootundja Sirje Pallo on kirjutanud, et kui 18. sajandi lõpul pani Tsaari-Venemaal traavlikasvatusele aluse krahv Orlov, siis 1923. aastal avatud Tallinna Hipodroomil võistlesidki enamuses Orlovi tõugu traavlid. 1930. aastate lõpuks oli see tõug segunenud kiiremini jooksvate Ameerika tõugu traavlitega, keda näeme võistlemas ka American Horse Showl.

Hipodroomi traavlid ei ole oma hobuseunenäos osanud unistada päevast, mil nad kohtuvad Soomest pärineva uue ja sootuks teistsuguse „tõuga“, kes põhjanaabrite juures on tänaseks vallutanud suurte ja väikeste hobufännide südamed. Jah, need on Kepphobused ja nad astuvad rahva ette American Horse Showl Hip-Hopa parkuurialal ja esimese festivalipäeva lõpus ka Hipodroomi suurel võistlusrajal, kus 1 km igamehe-võistluse „Kepptraavel 2021“ stardi annab Hipodroomi legendaarne Ameerika stardiauto. Traavivõistluse peaauhinnaks on Hip-Hopa käsitööna valminud Eesti tõugu kaunis kepphobune.