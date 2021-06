Podcast “Kuldne geim” | Kuidas sai Raadiku imeline naasmine Savosse tõeks?

*Kui palju jälgivad saates osalejad jalgpalli EM-i ja kuidas lõppeb tänane Soome ja Venemaa mäng?

*Kõne Andrus Raadikule, kes naaseb meeskonda, kus ta kaks aastat tagasi sule sappa sai.

*Kas suve esimese poole vabaks saanud Raadik usub, et pääseb sügisel Tallinnas toimuvale EM-finaalturniirile?

*Taavi Nõmmistu hooaeg Küprosel pakkus palju erilist. Kõik nädalavahetused olid vabad ja juhtkonna tasandil tekkinud konflikti tõttu ei lastud meeskonda jõusaali.

*Millised Eesti koondise võrkpallurid on tänaseni koduklubita?

*Mis saab Nõmmistu võrkpallikarjäärist?

*Vastused Martti Juhkami küsimustele. Millisel tasemel on Credit24 Meistriliiga turundus ja milliseid arenguid võib näha uuel hooajal?

*Rahvuste liiga (vana nimega Maailmaliiga) kulgeb suuresti Euroopa riikide domineerimisel. Kas EM-kulda on seega raskem võita kui OM-kulda?

*Kas saalivõrkpalluritele võiks korraldada ka ühe muruturniiri?

*Euroopa Kuldliiga eelvaade. Eesti koondis asub nädalavahetusel püüdma oma kolmandat Kuldliiga kulda.