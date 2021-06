Teemu Sunineni seostatakse Toyotaga: see kõlab päris hästi

Toyota pole ühegi sõitjaga veel lepingut 2022. aastaks sõlminud. Siiski on nii Elfyn Evans kui Kalle Rovanperä vihjanud, et soovivad jätkata Toyotas, meenutas Rallit.fi. Ka seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier on avaldanud, et soovib Toyotas jätkata, kuid edaspidi vaid osadel rallidel. Kes võiks prantslasega aga autot jagada?