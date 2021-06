Otepää valmistub ajalooliseks laskesuusatamise MK-etapiks

Kuigi Otepääl pole varem laskesuusatamise maailmakarika etappi läbi viidud, siis on korralduskomiteel aastatepikkune kogemus rahvusvaheliste võistluste korraldamisega. "Olles olnud Otepääl natukene vähem kui 24 tundi, võin öelda, et kohapeal tundub kõik isegi parem, kui mulle on rääkinud kolleegid, kes on siin varem teisi võistlusi korraldada aidanud," ütles BMW IBU maailmakarikasarja võistluste direktor Borut Nunar. Tema sõnul on Tehvandi võistluskeskus suurepärane ja seda ümbritsev loodus samuti. „Ka korraldajad on hästi valmistunud, seega olen väga rahul," lisas Nunar.

Suurema värskenduskuuri läbis Tehvandi juba poolteist aastat tagasi, kui rekonstrueeriti valgustust ja valmis meediatunnel koos abihoonetega. „Kuigi põhilised asjad on tehtud, siis pisemaid töid on kindlasti veel jäänud,“ rääkis Tehvandi Spordikeskuse juhataja Jaak Mae. Ta lisas, et enne võistlusi tuleb luua ka mitmeid ajutisi lahendusi nagu hoolderuumid, lisatribüünid ja telgid. Üheks inspekteerimise eesmärgiks oli teha kindlaks, et staadioni ja radade ülesehitus oleks parim ka televisiooni jaoks. „Kindlasti on aktuaalne lasketiiru kaitseseinade nihutamine, et oleks võimalik paremat telepilti toota,“ ütles Mae.

Võistluste korraldajatele on Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (IBU) nõuanded suureks abiks. „Maailmakarikasarja võistluste direktor Borut Nunar kiitis senist ettevalmistust, Tehvandi võistluskeskuse kompaktsust ja korras rajatisi,“ sõnas Otepää maailmakarika etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol. „Meie huvi on saada IBU esindajatelt võimalikult palju soovitusi ja näpunäiteid, et korraldada parim laskesuusatamise maailmakarika etapp,” ütles Nigol.

BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp toimub Otepääl 10.–13. märtsini 2022. Neljal võistluspäeval on kavas sprint, ühisstardist sõit, segateade ja paarissegateade. Kui tiirutribüünile jagub veel kohti neljapäevaks ja reedeks, siis ka suusastaadionitribüün täitub tõenäoliselt juba enne uue laskesuusatamise hooaja algust. Võistlust on võimalik jälgida ka rajalt.