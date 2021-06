VIDEO | Šarunas Jasikevicius tüüris Barcelona pika pausi järel Hispaania meistriks

Nikola Mirotic viskas hooaja isiklikku tippmarki tähistavad 27 punkti ning valiti finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks. Nick Calathes lisas 15, Kyle Kuric 12 silma. Vanameister Pau Gasol viskas 11 punkti ja kogus kuus lauapalli.

Reali poolelt vastas Alberto Abalde 15 punktiga. Walter Tavares kogus 12 silma.

Barcelona loots Šarunas Jasikevicius on nüüd tulnud Barcelonaga Hispaania meistriks nii treenerina kui mängijana. Tänavusel hooajal tüüris ta klubi nii Hispaania meistriks kui ka Copa del Rey võitjaks. Euroliigas ja Hispaania superkarikas pidi Barcelona finaalis kaotuse vastu võtma.

"Tahan õnnitleda oma mehi, kes on teinud suurepärast tööd," sõnas Jasikevicius Hispaania kõrgliiga kodulehe vahendusel. Leedulane vaatas triumfi järel ka juba uue hooaja suunas. "Hea hooaeg ei tähenda, et projekt on õigel rajal. Peaksime enda üle väga uhked olema, aga tuleb puhata ja siis hakata meeskonda edasi arendama. Töö järgmise hooaja osas algab juba nüüd."

Siiski lubas legendaarne Jasikevicius triumfi korralikult tähistada. "Mõned inimesed istuvad nurgas, teised on jällegi peo keskel. Mina olen alati peo keskel," teatas leedulane.

Kas Gasoli klubikarjääri viimane matš?

Hooaja keskel Barcelonaga liitunud 40-aastane Gasol on varasemalt vihjanud, et finaali viimane mäng võib jääda ka tema klubikarjääri viimaseks mänguks. "Olen seda alati öelnud, et võib jääda viimaseks. Eks vaatame, praegu on aeg puhata ja tulevikule mõelda. Olen õnnelik, et suutsin väljakul sellisel tasemel mängida," sõnas Gasol.

Jasikevicius lisas, et tal on kahju, et ei saanud Gasolile anda kuldset duublit ehk lisaks Hispaania meistritiitlile ka Euroliiga võitu. "Loodame, et Pau võtab väikse puhkuse ning mõistab, et ta suudab jätkuvalt joosta ja pealt panna. Ehk on hea idee järgmiseks aastaks naasta, aga seda otsustab ta ise," kommenteeris peatreener Gasoli tulevikku.