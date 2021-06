EM-i KOLUMN | Marek Lemsalu: kui Saksamaa nii edasi mängib, ei saa nad alagrupist edasi

Oluline murekoht sakslaste mängus oli rünnakute ülesehitus, sest nad ei leidnud liinide vahel vajalikke käike. Mängijad peaksid palli võites olema elektrilised! Näitama välja – oh, sain EM-ile mängima – aga seda täna noortelt saksa talentidelt ei näinud. Sakslaste tipus mänginud Gnabry esitus oli täiesti allapoole ootusi, sama saab öelda ka paremal äärel alustanud Kai Havertzi kohta. Paistis, et nad kumbki ei olnud mänguks valmis ega leidnud oma kohta. Kroos proovis lükata diagonaalsööte ja Gündoğan võita kahevõitlusi, aga neis puudus loomingulisus ja lõplik elegants. Muidugi peab Prantsusmaad kiitma ka – nad lihtsalt panid võistkondlikult bloki ette ja sakslastel ei olnud mingit käiku.

Saksamaa koondist iseloomustada on keeruline, sest nad alles otsivad meeskondlikku tasakaalu ja koostööd. Kui vahepeal kanti Mats Hummels ja Thomas Müller nimekirjast maha, on mehed nüüd rivistuses tagasi, sest ilmselt ainult noortega hakkama ei saadud. Esimeses mängus oli Saksamaa mäng nüri ja mängijad paistsid töntsima jalaga. Kui vaatame ajas tagasi, siis Michael Ballack ja Bastian Schweinsteiger ajal ehitati keskelt mäng üles. Selliseid mängumehi Saksamaa koondisel enam ei ole ja see kajastub ka mängupildis.

Prantsusmaa poolt oli see tugev ja taktikaliselt tark mäng. Mõistagi paistis huvitavana prantslaste peatreeneri Didier Deschampsi valik terve mängu vältel loobuda lauspressingu tegemisest. Võistkond oli kaitsest lähtuv ja pigem loodeti kiiretele vasturünnakutele. Oli tõesti võimalust loota, sest Mbappé kiirus on täiesti sürrealistlik. Teda toetasid hea kaitsemänguga Rabiot, Griezmann ja Kanté keskväljal. Nägime, kuidas Pogba hakkas mingites momentides juba pisut arrogantselt mängima, tehes erinevaid jalgpallilisi trikke. Samas paistis välja, et Prantsusmaa kasutas selles mängus oma täispotentsiaalist ära ainult poole.

Juba enne turniiri oli Prantsusmaa koosseisu vaadates selge, et neil on igas liinis vägevad mängijad. Arvestades, et Prantsusmaa tuli turniirile värske maailmameistri staatusega, võinuks suurte ootuste naljal esimene mäng ka ebaõnnestuda. Seda ei juhtunud. Mängijad olid väga mobiilsed, võimsad ja kiired. Esimesel poolajal oli näha, et sakslased olid lihtsalt igas mõttes aeglasemad. Kuigi prantslased andsid teadlikult pärast 20. minutil löödud väravat mängu käest, tundus nende üleüldine füüsiline valmisolek väga hea.

Standardolukorrad peaksid Saksamaa klassiga meeskonnale olema sellised, et neist sünnib väravaid. Mängus nägime, et isegi kui nad palli ääre peale said, andsid tsenderduse või nurgalöögi, olid need kõik täielikud ebaõnnestumised. Kõik nurgalöögid mängiti madalalt ette või kõrgelt taha posti, nendest ei tulnud midagi ohtlikku. Trahvilööke oli Saksamaal mõni, mis löödi kõik kaugelt üle või otse müüri.

Kokkuvõttes tuleb Saksamaal ründefaasis saada avanemised paremaks ja vajadusel selles rollis mängijatest kedagi oskuslikumat kasutada. Kaitsetöö osas palju norida oleks liig, seal tegutseti distsiplineeritult. Samas on selge, et kui Saksamaa nii edasi mängib, ei saa nad alagrupist edasi.

Mängu otsustas omavärav

Otsustav hetk oli 20. minutil löödud Saksamaa omavärav, mille järel surusid prantslased peale oma mängu agenda, hoides mänguseisu kindlana ja mängides üksnes kiirrünnakutele. Tagantjärgi saame öelda, et see oli taktikaliselt õige valik, sest tõi neile võidu. Samas ei olnud see päris loogiline mäng, et initsiatiiv meelega mängu alguses nii madalale tõmmati. Mängiti tulega.

Prantsusmaa mängijad näitasid, et suudavad olla ülimalt keskendunud ja see võib neile turniiril tuua edu ka teiste meeskondade vastu. Lisaks paistis nende mängust välja tahe. Huvitav oleks näha mängu Ungari vastu, kus ilmselt tempo prantslaste poolt on kiirem. Sooviks näha mängu, kus nad söötudega ettepoole vaataks ja nii palju taha ei mängiks.

Teisel poolajal domineerisid sakslased ja Prantsusmaa teadlik surve ära andmine sillutas tee ohtlikele olukordadele. Prantsusmaa on meeskond, kes võiks ise initsiatiivi hoida. Praegune mäng oli jalgpalliloogika vastane, kus on tavaline, et domineeriv võistkond võtab võidu. Kui see nii ei ole, võib selle eest saada karistada.

Tiitlipretendendiks pean sellel turniiril Itaaliat. Olen Itaalia fänn ja ei saa muud öelda, kuniks nad finaalturniiril mängivad. Teisena avaldab mulle muljet Prantsusmaa võimsus, kes kogu meeskonnaga tundub olema igas mõttes väga heas vormis.