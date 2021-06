OTSEBLOGI | Itaalia asus ilusa rünnaku järel juhtima, kapten Chiellini pidi väljakult lahkuma

Itaalia alustas EM-i suurepäraselt ning avakohtumises alistati 3:0 võimalike üllatajate sekka kuuluv Türgi. Kui juba turniiri eel räägiti, et Itaalia kuulub soosikute sekka, siis avamäng andis nende lootustele veelgi hoogu juurde ning kihlveokontorites hakati nende võimalusi veelgi kõrgemalt hindama.

Eeldatavad algkoosseisud:

„Suurturniiril on iga kohtumise eel pinget õhus. See on tähtis matš ja me austame vastast. Nad on eriti ohtlikud just rünnakul. Neil on mängijaid, kes suudavad sündmuste käiku ainuisikuliselt muuta. Võime teha algkoosseisus mõned vahetused, kuid see ei muuda suures plaanis midagi. Meil on 26 meest ja nad on kõik võimelised sellel tasemel mängima. Olen jätkuvalt enesekindel ja leian, et Itaalia on sel turniiril üks tugevamaid meeskondi,” teatas uefa.com’i vahendusel Itaalia peatreener Roberto Mancini.