TÄNA OTSEBLOGI | Kas Türgi koondis suudab tuhast tõusta? Millega vastab Gareth Bale?

Seekordsele suurturniirile tuli Türgi koondise ühe võimaliku musta hobusena, kelles nähti potentsiaali olla tõeline üllataja. Turniiri avamäng kiskus türklastel aga kiiva ning Roomas jäädi Itaaliale alla koguni 0:3.

Wales tuli seekordsele EM-il vastu seisus, kus neile suuri ootusi ja lootusi ei pandud. Avamängus suudeti siiski Šveitsi vastu välja võidelda 1:1 viik ning see pakkus neile juba suurt rõõmu. Vingemate üllatuste sepistamiseks vajab Wales võimsamat tuge oma liidrilt Gareth Bale’ilt. Kui Walesi ridades on mõned vägagi tuntud nimed, siis Türgi on EM-ile tulnud üsnagi ühtlase koondisega, kus tipptasemel tegijaid on igas liinis.

Eeldatavad algkoosseisud:

Türgi: Uğurcan Çakır; Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Umut Meraş; Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder; Burak Yılmaz

Wales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

„Peame tulevikku vaatama optimistlikult. Tahame mängudest Walesi ja Šveitsiga teenida kuus punkti. Wales on kaitses hea meeskond. Nad ründavad kiiresti ja on head standardolukordades. Meie jaoks on see kohtumine justkui finaal, kuid mäng Šveitsiga saab olema järjekordne finaal. Mõlemad eelseisvad mängud on meie jaoks väga olulised ja anname endast kõik, et mõlemad võita,” sõnas Türgi peatreener Senol Günes uefa.com’i vahendusel.

„Meie jaoks oli väga oluline alustada turniiri positiivse noodiga. Läheme igat kohtumist võitma. Kui nelja punktiga pääseks alagrupist edasi, siis see oleks meie jaoks ideaalne. Kui me suuda kohe seda eesmärki täita, siis jätkame võitlust. Austame kõiki vastaseid, kuid me ei karda kedagi,” lisas omalt poolt Walesi peatreener Robert Page.

A-alagrupi tabeliseis avavooru järel: 1. Itaalia 3 punkti, 2. Šveits 1 punkt, 3. Wales 1 punkt, 4. Türgi 0 punkti.