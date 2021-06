BLOGI | Gareth Bale eksis penaltil, kuid ehitas ikkagi kaks väravat. Türgit ei aidanud ka kukepoks

„Peame tulevikku vaatama optimistlikult. Tahame mängudest Walesi ja Šveitsiga teenida kuus punkti. Wales on kaitses hea meeskond. Nad ründavad kiiresti ja on head standardolukordades. Meie jaoks on see kohtumine justkui finaal, kuid mäng Šveitsiga saab olema järjekordne finaal. Mõlemad eelseisvad mängud on meie jaoks väga olulised ja anname endast kõik, et mõlemad võita,” sõnas Türgi peatreener Senol Günes uefa.com’i vahendusel.