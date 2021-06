BLOGI | Soome värav tühistati suluseisu tõttu, Venemaale tõi võidu individuaalne meisterlikkus

Nii Venemaal kui ka Soomel on nüüd kahe vooru järel tabelis kolm punkti. Soomlastel seisab veel ees kohtumine Belgiaga ning venelased heitlevad viimases voorus Taaniga.

Enne mängu:

Mõlema koondise suurimaks staariks on nende tipuründajad. Kui Soome loodab Teemu Pukkile, siis Venemaa pilgud on pööratud Artjom Džjuba poole.

Eeldatavad algkoosseisud:

„Peame oma ründemängu parandama. Peame looma rohkem olukordi ja lööma rohkem väravaid. See saab kindlasti olema raske kohtumine. Venemaa vajab sellest mängust võitu. Nad said avamängus haavata ja seega tulevad nad ilmselgelt agressiivselt mängima. Meie alagrupis on kõik veel lahtine. Teeme omalt poolt kõik, et võita või teenida vähemalt üks punkt,” sõnas uefa.com’i vahendusel Soome peatreener Markku Kanerva.