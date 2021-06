Kuidas vormiti Robert Lewandowskist maailma parim jalgpallur? Kas ta põrub taas suurvõistlusel?

Jalgpalli 2020/21. aasta klubihooaeg on läbi ja suvine EM-finaalturniir on läinud hooga käima. Nüüd arutletakse juba tõsiselt ka selle üle, kes võiks aasta lõpus kerkida maailma parimaks jalgpalluriks ehk võita Ballon d’Ori auhinna. Ekspertide hinnangul on praeguseks esile kerkinud kaks soosikut. Esiteks Müncheni Bayerni poolakast ründetuus Robert Lewandowski ja teiseks Londoni Chelsea ja Prantsusmaa koondise keskvälja töömees N’Golo Kanté. Mõlema jalgpalluri karjääris on nii mõndagi ühist. Nimelt ei usutud alguses nende võimetesse ja praegusele tasemele tõusmiseks tuli teha kõvasti lisatööd. Kuidas ja milliste võtetega jõudis aga tippu Lewandowski, kellesse ei usutud alguses ka kodumaal Poolas?