Andy Murray tagasitulekumatš lõppes võiduga

Märtsist saadik kubemevigastust ravinud Murray võitis oma esimese mängu suhteliselt kergelt. Mäng kestis vaid tund ja viis minutit. Siiski ei näita see mäng täielikult ära kui heas vormis Murray on, sest tema vastane Paire on sellel hooajal võitnud nüüd kaheksateistkümnest mängust kõigest kaks.