Kas Hispaania koondis on jäänud minevikku kinni? Peatreener pani end sundolukorda

Ajalooliselt on Hispaania koondisel olnud pigem läbikukkuja maine. See muutus eelmise kümnendivahetuse paiku, kui järjest võideti 2008. ja 2012. aasta EM-tiitlid ning 2010. aasta MM-tiitel. Seejärel on langetud varasemast tuntud tasemele. Viimasest kolmest suurvõistlusest kahel sai nende teekond otsa kaheksandikfinaalis ja korra isegi alagrupiturniiril (2014. aasta MM-il). Seekordsele EM-ile tuldi üsna erisuguste tulemuste pealt. Ühtlasi pani peatreener Luis Enrique võistkonnale peale ootamatult suure pinge. Pärast EM-i avamängu põrutas aga mitu eksperti, et hispaanlased elavad endiselt oma kuldajastus ega ole suutnud uuemate arenguga sammu pidada.