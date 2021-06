Venemaa saalijalgpall. Anton Sokolov: loodame võidule finaalis

Baltic Futsal Marketing

Baltic Futsal Marketing jätkab Euroopa saalijalgpalli noorte staaride käekäigu jälgimist. Anton Sokolov tungis Venemaa tugevaimate mängijate tuumikusse välgukiirusel ja VÄGA otsustavalt. Sinara ründaja on 22-aastane, kuid on juba maailmameistrivõistluste kuldmedaliomanik tudengite seas, praegusel hooajal on aga kinnitanud kanda riigi rahvuskoondises. Järjekorras ootab ees Vene kuld, mis on käeulatuse kauguses – tuleb vaid saavutada võit Tjumeni üle finaali play-off'is.