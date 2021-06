EM-i KOLUMN | Kui Hispaania oma ründemängu ei muuda, siis pikka pidu ei ole

Esimesel poolajal oli väga põnev vaadata, kuidas Rootsi mängib. Polnud päris Hollandi ja Ukraina mäng, mis oli tõeline EM-i thriller. On lihtne unustada, et jalgpall pole ainult palliga mäng ja väravate löömine. Alati ei pea tekkima 50 olukorda, aga mõnikord piisab 89 minutist ja 50 sekundist kaitsetööst ja ühest võimalusest. Rootsi istus rahulikult oma 4-4-2 kaitseblokis.

Hispaanialt oleks oodanud mitmekülgsemat ründemängu. Keskmises tsoonis liinide vahel toimetasid Alvaro Morata ja Dani Olmo ning vahepeal teisest lainest Koke. Ferran Torrest hoiti äärel ja üsna madalal, mis andis võimaluse Marcos Llorentel tõusta. Teisel äärel oli Jordi Alba kõrgel, sest Olmo liikus ettepoole. Olmol tekkis juba positsioonist tulenevalt rohkem võimalusi kui Torresel, aga võimalusi oli ka Moratal. Siinkohal ongi näha, et Hispaanial pole eliitründajat. Jah, Morata on tipptasemel ründaja, aga ta pole Mbappe ega Haaland.

Mind üllatas Hispaania rünnakute üksluisus, sest arvasin, et mängitakse natuke mitmekülgsemalt. Sügavad tsenderdused olid ka eile mõnel hetkel efektiivsed, aga pigem said Rootsi pikad ja tugevad mängijad nendega hakkama. Hispaania oleks võinud nende tsenderdustega oma mängu rikastada, aga kahjuks valisid nad tee, et need tsenderdused asendasid senise rünnakuplaani. Vastase murdmiseks sellest ei piisanud.