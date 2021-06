OTSEBLOGI | "Surmagrupi" mängud algavad Budapestis täismaja tribüünide ees. Ungari üritab üllatada tiitlikaitsjat Portugali

Erinevalt tollest mängust on Ungaril nüüd ka kodupublik taga. Fännide toetust läheb vaja, sest Portugal on praegu heas vormis - kuus mängu järjest kaotuseta ning viimasest 15 kohtumisest on kaotatud vaid üks. EM-i soojenduseks mängiti maavõistluses 4:0 üle Iisrael ning enne seda tehti Hispaaniaga 0:0 viik.

Marco Rossi (Ungari): "Teeme endast kõik ja mängime viimse piiri peal. Teame, kellega meil tegemist on. Hoiame jalad maas, kuid loomulikult tahame oma unistused teoks teha. Unistamine on tasuta, seega me unistame."

Fernando Santos (Portugal): "Alagrupist mitte edasi saamine oleks meile kui võidupretendentidele muidugi läbikukkumine. Aga ma ei usu, et see juhtub. Inimestel on õigus eeldada, et me teeks võiduks kõik võimaliku, kasutaks oma kvaliteeti, organiseeritust, pühendumist, ning ma usun, et me oleme selleks valmis. Meil on võimeid mängimaks võrdselt iga meeskonnaga, kes tahab turniiri võita."