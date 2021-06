Tühjast väravast mööda löönud Rootsi ründaja langes sotsiaalmeedias sõimurahe alla

Pärast matši sai ründaja sotsiaalmeedias palju solvavaid kommentaare. Rootsi koondislased on asunud teda toetama.

"Marcus teab, et mina ja ülejäänud meeskond on tema selja taga," sõnas väravavaht Robin Olsen, vahendab Expressen.

"Me toetame kõik üksteist," lisas Isak. "Me võidame ja kaotame ühise meeskonnana. Täna jättis ta selle võimaluse kasutamata, järgmine kord võib see olla keegi teine."