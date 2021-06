Hispaania kaitsja: kui me mängiks niimoodi kümme matši, võidaksime neist üheksa

"Meid ei huvita liiga palju see, kui palju sööte nad annavad, kuniks neil pole keskel liiga palju aega ja võimalusi. Päeva lõpuks on see väravate löömine ja enda värava tühjana hoidmine," ütles Lindelöf. "Mida edasi mäng läks, seda pettunumaks hispaanlased muutusid. See sobis meile."