EM-i KOLUMN | Konstantin Vassiljev: Poola ei realiseerinud enda potentsiaali

Paraku sai Grzegorz Krychowiak siis teise kollase kaardi. Reeglite järgi võiks ju see olla, aga EM mängul oli see liiga karm karistus. Arvan, et natuke kannatlikum kohtunik oleks võinud mängijale viimase hoiatuse anda, mitte rikkuda mängu.

Samas on raske kujutada ette paremat olukorda, kui see, mille Poola kohe teise poolaja algul sai. Poole minutiga oldi mängus tagasi, löödi hea värav ja tundus, et see on hetk, kus Poola võib taas eelise saada.

See oli esimene koht, kus poolakate üks liidritest ei vedanud meeskonda välja. See oli Poola koondise jaoks šokk, sest mängu käiku arvestades ei olnud see loogiline. Poola midagi eriti ohtlikku esimesel poolajal endast enam ei kujutanud.

Poola proovis oma mängu peale suruda. Neil ei tekkinud palju võimalusi, sest slovakkidel on piisavalt kvaliteeti, et üksikud olukorrad ära lahendada. Poola aadressil võib visata esimese kivi esimese poolaja keskel pärast Robert Maki pealelööki. Nii saab esitada küsimuse, kas Juventuse väravavaht peaks sellised laskma endale lüüa.

Aga mis oli erinev on see, et Poolas olid ootused väga kõrged ning koondis peab koos Robert Lewandowski , Piotr Zielinski ja Wojciech Szczesnyga ikka rahulikult grupist edasi minema. Rääkisin oma Slovakkia sõbraga ja seal oldi oma koondise ootuste osas tunduvalt tagasihoidlikum, keegi väga palju ei oodanud ja tänane mäng tuli selline ka algusest peale.

Uus treener Paulo Sousa teadis, et teda ootab Euroopa meistrivõistlustel ees grupp, kust on võimalik edasi saada ja sellest esimesest mängust sõltus väga palju. Kui me vaatame Poola ja Slovakkia koosseise, siis tundub, et tegu on enam-vähem võrdsete koondistega, mõlemal on rivis mehed, kes mängivad tipp- ja keskmistes liigades.

Kui ma seda lugesin, siis oli see pigem kõigi jaoks suur üllatus ja ainus otsustaja oli jalgpalliliidu president isiklikult. Kui talle tundus, et koondis ei arene, siis paljude hinnangul oli see riskantne otsus.

See oli murdehetk, kus ka slovakid said usu, et siit võiks tulla midagi rohkemat kui 1 punkt. Aga ei saa öelda, et nad kuidagi jõuliselt üritasid ja lõid ohtlikke olukordi. Kuid tekkis võimalus, mis viimaste aastate jalgpallimängude puhul otsustavaks saavad ja see on standardolukord. Slovakkide löök oli väga hea ja täpne, nad said 2:1 eduga selle, mida nad tahtsid, kusjuures ei teinud selleks midagi erilist. Pärast seda ei olnud poolakatel midagi kaotada ja nad panid kõik mängu, kuigi oli kaks ohtlikku momenti.

Kui vaadata Poola koosseisu, kus Szczesny on Juventuses, Zielinski tegi Napolis hea hooaja ja paljude hinnangul on ta Serie A üks andekamaid mängijad pluss Lewandowski, siis need liidrid ei teinud täna midagi. See ei tähenda, et nad on halvad mängijad, aga Poola riik ootab just neist kõige rohkem ja kahjuks fännid täna seda ei saanud.

Edasi läheb raskeks ja läheb raskeks kõigile. Alguses koondisele, kellel on järgmine mäng Hispaaniaga. Siis vaatame, mis hakkab toimuma Poola meedias. Treeneril tuleb raske aeg, sest just selle finaalturniiri jaoks ta ju palgati. Mõne kuu pärast on jalgpalliliidu presidendi valimised, kus kindlasti avaldab oma mõju ka koondise tulemus. Seepärast oli poolakatele tähtis mäng erinevates aspektides.

Samas ei saa öelda, et nad on sellest turniirist väljas, kuid poolakad peavad näitama väga palju iseloomu ja kvaliteeti. Hispaania vastu on nende väljakul minimaalselt vaja punkt ära võtta, siis elab lootus edasi, aga kaotus Slovakkiale pani nende lootustele olulise pitseri.

Slovakkia jaoks oli see väga tähtis võit ning usun, et nad on õnnelikud ja pärast esimest vooru heas seisus, arvestades, et ka neli kolmandat meeskonda saab edasi. Punkt Rootsi käest ei ole võimatu missioon ja seepärast tuleb järgmine voor huvitav.