FIA rallijuht ei oota MM-sarja uusi tehasemeeskondi enne aastat 2024

WRC võtab uuest hooajast kasutusele hübriidtehnoloogia, kuid sarjas jätkavad endiselt vaid Hyundai, Toyota ja M-Spordi meeskonnad.

Kui aasta alguses oli Matton öelnud Motorspordile, et nad ootavad lähihooaegadel MM-sarja uusi meeskondi, siis nüüd kinnitas ta, et kuna Rally1 masina ehitamine ja arendamine on pikk protsess, ei looda ta enne 2024. aastat ühtegi uut liitujat näha.

Matton ütles samas, et ilma uuele tehnoloogiale üleminekuta võinuks nad ilma jääda ka Hyundaist, Toyotast ja Fordist.

"Ma olen kindel, et hübriidtehnoloogiata ei oleks keegi praegustest tootjatest olnud tegelikult huvitatud tulevikus meie sarjas osalemisest. Nad vajavad seda hübriidtehnoloogiat, et kasutada seda hea turundusvahendina," lausus Matton.

"Ma võin teile öelda, et mõned teised tootjad uurivad meie eeskirju. Nad ei disaini autot, vaid tahavad mõista, kuidas need uued autod võiksid nende turundusplaani mahtuda. Ma ütleksin, et minu jaoks on aasta 2023 liiga lähedal. Usun, et minimaalne aeg ja aken, mida vajate (masina arendamiseks), on kaks aastat."

"Arvan, et asjaolu, et nad hoiavad ühendust ja lähevad järjest rohkem detailidesse, näitab, et huvi on olemas. Kui huvi on olemas, on mul ka lootust," lisas Matton küsimusele, kas arutelud uute tootjatega on seni olnud positiivsed.

Rallijuht lisas, et näiteks Ford on hübriidtehnoloogiast väga huvitatud ja võib tõusta täieõiguslikuks tehasemeeskonnaks.

"Ma ütleksin, et me ei kurda kolme tootja üle. Kindlasti on parem, kui neid on rohkem, kuid kui hästi meenutada, oli meil mitu aastat MM-sarjas ainult kaks tootjat ja neli aastat neli tehasetiimi," jätkas Matton. "Kõige tähtsam on esmalt kolme tootjaga olukord stabiliseerida ja lasta neil kolmeks aastaks korralikult pühenduda ning seda pole kunagi varem juhtunud. Ja see annab potentsiaalsetele uustulnukatele ka teatud kindluse, et nad ei jää üksi."