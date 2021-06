Peter Schmeichel avalikustas, mida Taani jalgpallurid jooksid Erikseni naisele ütlema

"Kasper jooksis naisele teatama, et Christian hingab. Abikaasa arvas juba, et Eriksen on surnud. Kasper rahustas teda," sõnas Peter Schmeichel.

"Teadsin, et Christiani naine, lapsed ja vanemad on seal. Seega ühel hetkel püüdsin neid silmadega leida. See oli väga ebainimlik olukord, mis neil tuli üle elada," lausus Kasper Schmeichel, kiites ühtlasi tiimi kaptenit. "Mul on nii uhke tunne, et meil on selline kapten nagu Simon."