EM-i KOLUMN | Henri Anier: Tšehhi lõi turniiri senise ilusaima värava

Finaalturniirile jõudnud meeskonnad on ühtehoidvad ja kvaliteedilt suhteliselt sarnased. Mängude võitmisel loevad pisiasjad nagu jalgpallis ikka – kes on paremini keskendunud, usub enda võistkonda ja suudab paremuse maksma panna. Nagu Šotimaa ja Tšehhi vahelisest mängust nägime, pani Schick oma kvaliteedi maksma ja tõi meeskonnale edu. Praegu on alagrupi seis veel küllaltki lahtine ja juhtuda võib kõike.