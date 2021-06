Janari Jõesaar siirdub uuesti välismaale

"Pärast aastaid siin BC Kalev-Cramos mängimist arvan, et nüüd on aeg astuda järgmine samm oma karjääris. Saksamaa Bundesliga on väga tugev ja konkurentsivõimeline liiga ning ma olen väga tänulik, et treener Korner annab mulle võimaluse oma potentsiaali näidata. Olen kuulnud, et selle klubi fännid on väga toredad ja ma ootan väga, et saaksin tulla Bayreuthi, seal kõvasti tööd teha ja loodetavasti edukal hooajal kõik ära teha," kommenteeris 27-aastane Jõesaar.