Krooniline põruja. Kuidas sai Hollandi peatreenerist naerualune?

Kui jalgpalli Euroopa meistrivõistlused oleksid toimunud õigel ajal ehk eelmisel suvel, siis oleks Hollandi koondis olnud ilmselt üks suursoosikuid. Ka sel suvel loodavad paljud tulihingelised fännid, et hollandlased jõuaksid turniiril kaugele, kuid suurem osa eksperte ütleb, et Frank de Boeri juhendamisel pole võimalik suurt edu saavutada. De Boeri varasemad tööotsad tekitavad suuri küsimusi ja samuti on Hollandi koondises järgnenud üks arusaamatus teisele.