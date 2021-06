Väravat tähistanud Austria jalgpallur: "Ma k**in sinu albaanlasest ema!"

Arnautovic ja Alioski olid platsil juba eelnevalt tülitsenud ning vastuolu põhjused pärinesid Kosovo sõjast, kus serblased ja albaanlased võitlesid Kosovo regiooni eest. Leeds Unitedis mängiv Alioski on Albaania päritolu.

Arnautovic oli karjunud serbia keeles, sest teadis, et Alioski saab sellest aru.

32-aastane Arnautovic, kelle isa on serblane ja ema austerlanna, kirjutas täna sotsiaalmeedias, et pole rassist ja tal on sõpru peaaegu kõikjal.