Kuumad uudised saalijalgpall maailmas

„Oleme Kirillile väga tänulikud selle suure ja olulise töö eest, mida ta on Leedu saalijalgpalli koondisega teinud. Treeneri abi pidi naasma Ukrainasse isiklikel põhjustel,“ ütles LFFi peasekretär Edgaras Stankevicius.

Saalijalgpalli meediaportaali 5×5 andmetel ei ole Dmitry Shamli enam BFLi osaleja, Läti Petrowi mängija. Möödunud meistrivõistlustel mängis ukraina ründaja 17 mängu, milles paistis silma 25 korral. Regulaarses meistrivõistluses on tema arvel 11 mängu ja 17 väravat (1 penaltiga), lisaks 3 kollast ning 1 punane kaart. Samuti pääses Shamli seitsmenda vooru sümboolsesse koondisesse. Play-off’is mängis 28-aastane saalijalgpallur 5 mängu, lüües 5 väravat, samuti sai 4 kollast ja 1 punase kaardi, mistõttu jäi ilma finaalseeria kolmandast ning otsustavast mängust. Dmitry Shamli jagas meistrivõistluse parima pommitaja tiitlit klubikaaslase Maksim Seniga ja Dzmitry Kuzminiga (Jēkabpils Lūši). Kõigil kolmel on arvel 25 värava kaupa. Lisaks sellele mängis ukrainlane ühe mängu Meistrite liigas. Meenutame, et Petrow võitis ülimalt enesekindlalt regulaarsed meistrivõistlused, veerandfinaalis edestas Lokomotivi (Daugavpils), kes langes võistlusest välja pärast esimest play-off-mängu. Poolfinaalis ei märganud Shamli meeskond Nikarsit (3 : 0 seerias väga veenvate võitudega). Finaalseerias aga jäid „punased“ ootamatult alla klubile RABA (0 : 3), meeskonnale, mis saavutas regulaarsete meistrivõistluste tulemusel alles kolmanda koha.