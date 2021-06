OlyBet pälvis kultuuriministeeriumi ja EOK aunimetuse spordisõber 2021

See on suur tunnustus OEG ja OlyBeti ühise panuse eest Eesti spordi edendamisesse. Tänuauhinna – kunstnik Kalli Seina klaasist skulptuuri – andsid ühiselt üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Anneli Ott ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Erich Teigamägi.

Kultuuriminister Anneli Ott ütles, et sporti toetavad inimesed kõnetavad teda väga sügavalt. „Mul on siiralt hea meel alati näha seda energiat, mida sporti pannakse. Spordiga seotud inimesed inspireerivad ja annavad maailma väga palju positiivset. Ma tänan teid siiralt kogu selle toe eest, spordisõbrad,“ ütles Ott.

Eesti Olümpiakomitee asepresidendi Erich Teigamägi sõnul on nii sportlased kui ka spordijuhid väga õnnelikud, et spordi arengusse panustavad jätkuvalt Eesti ettevõtted. „Hea meel on, et Eesti spordil ja liikumisel on nii rohujuuretasandil, ürituste korraldamise tasandil kui ka tippspordi tasandil omad toetajad olemas,“ sõnas Teigamägi.