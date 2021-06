OTSEBLOGI | Külm dušš Poola jaoks: Slovakkia läks omavärava abil kohtumist juhtima

Poola läheb EM-ile vastu suurte ootustega. On ju nende ridades paljude silmis maailma hetke parim jalgpallur Robert Lewandowski. Viis aastat tagasi jõudis Poola veerandfinaali, vähemalt sama hästi loodetakse tegutseda ka tänavu. Tänavune EM on Poolale ajaloos neljas. 2008. ja 2012. aastal piirduti alagrupiturniiriga.

5,4 miljoni elanikuga Slovakkia mängib EM-il teist korda. 2016. aastal kaheksandikfinaali jõudnud slovakid loodavad tänavu saavutust korrata, kuid ülesanne on raske. E-alagrupis ootavad neid ees Poola, Rootsi ja Hispaania.

Võrreldes viimase EM-iga on Slovakkia koosseis noorenenud. Koondisekarjääriga on lõpparve teinud keskkaitsja Martin Škrtel. Siiski mängib veel endine Napoli tähtmängija Marek Hamšík (33), kes on praegugi meeskonna olulisim mängija

Eeldatavad algkoosseisud:

Poola: Wojciech Szczęsny (Torino Juventus); Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Southampton); Kamil Jóźwiak (Derby County), Grzegorz Krychowiak (Moskva Lokomotiv), Jakub Moder (Brighton and Hove Albion), Tymoteusz Puchacz (Poznani Lech); Mateusz Klich (Leeds United), Piotr Zieliński (Napol); Robert Lewandowski (Müncheni Bayern)

Slovakkia: Martin Dúbravka (Newcastle United); Peter Pekarík (Berliini Hertha), Lubomir Šatka (Poznani Lech), Milan Škriniar (Inter), Tomaš Hubočan (Omonia); Juraj Kucka (Parma), Jakub Hromada (Praha Slavai); Lukaš Haraslín (Sassuolo), Marek Hamšík (IFK Göteburg), Robert Mak (Ferencvaros), Ondrej Duda (FC Köln)

Mida arvavad eksperdid?

"Poola silmis tuleb tänane kohtumine Slovakkia vastu võita. Kuna hiljem ootab ees võõrsilmatš Sevillas Hispaaniaga, ootavad poolakatest fännid täna tulemust, et pinged maha saada," rääkis UEFA kodulehele Poola ajakirjanik Piotr Kozminski. "Lewandowski on võtmemängija, kuid mure on (peatreeneri) Paulo Sousa osas, kes alles jaanuaris tuli ametisse. Kardetakse, et tal pole piisavalt aega olnud meestele oma ideid edasi anda."