OTSEBLOGI | Kas Šotimaa suudab ajaloolises kodumängus Tšehhi selja prügiseks teha?

"Tšehhi valmistab meile teistsuguseid probleeme kui Inglismaa ja Horvaatia, ehk see võib tekitada peavalu koosseisu valimises, kuid olen üsna kindel valikus. Minu jaoks on hea, et pole vahet, keda valin. Eeldan, et nad kõik mängivad riigi eest fantastiliselt. Treenerina on suur asi, kui saad kõiki mängijaid usaldada," sõnas UEFA kodulehe vahendusel Šotimaa loots Steve Clarke.