EM-i KOLUMN | Värav, mille järele tuldi

30 aasta sisse mahtus väga palju – 1990-ndate alguse lootused-ootused, et Darko Pančev ja Läände väljarännanud Skopje Vardari ja teiste arvestatavate klubide mängijad viivad kui mitte kohe, siis 2000. aastaks Makedoonia Euroopa jalgpallieliiti. Kibe tunne, lausa kassiahastust sellest, et just Makedoonia oli see esimene riik, kes Andorrale kaotas, ükskõiksus rahvuskoondise vastu 2010-ndate aastate alguses ja Makedoonia jalgpalli uuestisünd kümnendi lõpus peale seda, kui U21 koondis jõudis Euroopa kaheksa parimate sekka... Põhja-Makedoonias sünnib jalgpallistaare väga harva. Darko Pančev oli staar, aga ta kustus liiga kiiresti peale kolimist Crvena Zvezda kasvuhoonest Milano Interi tingimustesse. Ehk see ongi paljude makedoonlaste häda – saame hea lepingu ja vaatame jalgpalli varumeeste pingi pealt. Paljud makedoonlased peavad nüüdsete jalgpallurite põlvkonda kuldseks, kuigi aastatel1990 - 2000 oli makedoonlastel palju andekam ja lubavam põlvkond, kes sai karastuse Jugoslaavia liigas. Paraku rikkusid olmeasjad kõik ära – viimased-eelviimased kohad alagruppides, tülid ja arveteklaarimised meedias. Selline taust saatis väikeriigi jalgpalli aastaid ning esimese koha spordialade pingereas jõudsid jalgpallilt ära võtta nii käsi- kui ka korvpall.