VIDEOBLOGI | Kelly Sildaru on vigastusest paranenud ja õppis ära uue triki

"Ma olen ilusti oma vigastusest ära taastunud ning sain jälle välismaale lumele treenima minna. Nagu ka eelmistel aastatel sõitsime autoga Põhja-Soome Levile, kus oli veel üpris palju lund ning ka treeningtingimused oli head," kirjutas Sildaru. "Kuna me läksime autoga, siis sain oma koera Kira ka kaasa võtta, sellised reisid on mu lemmikud, siis ma ei hakka teda taga igatsema ja tekib tunne nagu kodu oleks minuga reisil kaasas. Võtsin Kira isegi ühel päeval mäele kaasa, mis oli ma loodan meile mõlemale tore kogemus. Kõige parem osa selle reisi juures on, et ma õppisin uue triki ära, juhuuu!"