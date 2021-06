Vettel ühines Hamiltoniga: viimastel aastatel on olukord läinud päris metsikuks

"Mulle isiklikult tundub, et me elame ajal, mil F1-st on saanud miljardäride poiste klubi. Kui peaksin alustama töölisklassi perest, oleks mul võimatu täna siia pääseda. Sest teistel lastel oleks paganama palju rohkem raha," sõnas Hamilton paar nädalat tagasi hispaanlaste ASile.

Briti vormelisõitja kardab, et selline tendents ei tule ala arengule kasuks. "Me peame töötama selle nimel, et muuta see spordiala tagasihoidlikuma taustaga inimestele kättesaadavaks."

Portaalile Motorsport.com kommenteeris olukorda neljakordne maailmameister Sebastian Vettel. "Kiiret lahendust sellele pole, kuid kulud on läinud liiga kõrgeks. Ausalt öelda, kui vaadata tagasi ajale, mil ise alustasin, olid kulud väiksemad, kuid ka siis juba kõrged," meenutas sakslane.

"Mul vedas väga. Minu eest hoolitses Gerhard Noack, kes toetas ka Michael Schumacherit, kui ta kuskil 20 aastat enne mind alustas," jätkas Vettel. "Juba siis oli sport väga kallis. Nii mina kui Michael vajasime abi, ehkki ei suutnud lubada seda. Esimese hooaja kardisarjas saime pooleldi oma rahade pealt tehtud. Siis hakkas meil vedama, sest leidsime inimesi, kes olid nõus meid toetama."

Vetteli sõnul on maailm tema karjääri algusest palju muutunud. "Valmidus investeerida noortesse ja motosporti on palju muutunud. Lühidalt öeldes on see alati olnud keeruline olukord," tõdes ta. "Teatud asju tuleks adresseerida, et proovida teha spordiala kättesaadavamaks erinevate taustadega laste jaoks. Vahet pole, mis pidi vaadata, see on kallis lõbu. Olukord on kindlasti viimaste aastatega läinud päris metsikuks ja liiga kalliks."

Mercedese vormel-1 tiimi pealiku Toto Wolffi sõnul peaksid aktsionärid töötama rohkem selle nimel, et motospordist ei saaks rikaste inimeste mängumaa. "Minu arvates saame kaasa aidata sellele, et mõnest madalast sarjast alustamine oleks taskukohasem. Siis saaksid lapsed, kel pole jõukat tausta, olla juunioride seas edukad. Kõik suured F1 tiimid peaksid leidma neid noori, mitte tegema sporti nii kalliks, et üks hea kardihooaeg läheb maksma 250 000 USA dollarit, F4 hooaeg pool miljonit ja F3 hooaeg miljon dollarit. See on absurdne ning peab lõppema," leidis austerlane.