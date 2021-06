Kylian Mbappe kinnitas tüli koondisekaaslasega: mulle ei meeldinud, et ta seda avalikult ütles

"Rääkisin sellest Giroud'ga. Kõik teavad, mis juhtus," vahendas Daily Mail prantslase sõnu. "See on tõsi, et see veidi mõjutas mind. Kuid me ei hakka seda asja suureks puhuma, sest oleme siin Prantsusmaas esindamas. Mind ei häirinud niivõrd Giroud' jutt, vaid see, et ta seda avalikult ütles. Nägin teda riietusruumis, kus ta ei öelnud mulle mitte midagi."