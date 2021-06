Eesti kümnevõistlejate treener väsis tuuleveskitega võitlemast ja vahetab tööandjat. Kas meie tipptegijad järgnevad talle?

Enne USA üliõpilasliiga NCAA finaalvõistlust Oregonis ütles Kyprianou kümnevõistleja Karel Tilgale: „Tee mulle palun teene ja löö see ülikoolide rekord üle!”

Küproselt pärit treener pidas silmas Victor Lindoni nimele kuuluvat liiga absoluutset rekordit 8539 punkti. Pärast avapäeva, kui Tilga edestas oma aprillis püstitatud isikliku rekordi (8484) graafikut 29 silmaga, tundus mõlemale, et see on täiesti tehtav. Paraku teine päev ei laabunud, meistritiitli tõi tulemus 8261.

Rekord oleks olnud Kyprianou Georgia-ajastule ilus lõppakord. 2008. aastast Georgia ülikooli treeneripingile istunud, siis peatreeneriks tõusnud ja väga edukaks osutunud kümnevõistlusefanaatik Kyprianou on otsustanud ülikooli vahetada.

Miks ta tegi sellise otsuse, mis puudutab otseselt ka mitmeid Eesti kümnevõistlejaid?