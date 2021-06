Taani jalgpallikoondise peatreener on varemgi näinud, kuidas mängija platsil elu eest võitleb

"See mõjutas mind väga. Treenerina olen varemgi olnud olukorras, kus oleme väljakul elu kaotamas," avaldas Hjulmand mängujärgsel pressikonverentsil. "Tean, mida see tähendab."

"Viimased uudised: rääkisime täna hommikul Christian Erikseniga, kes saatis meeskonnakaaslastele oma tervitused. Tema seisund on stabiilne ning ta jääb haiglasse edasisteks uuringuteks. Meeskond ja koondise personal on saanud kriitilist abi ning on pärast eilset intsidenti teineteise jaoks olemas. Täname kõiki südantsoojendavate sõnumite eest Eriksenile - fänne, mängijaid, kuninglikke perekondi nii Taanist kui Inglismaalt, rahvusvahelisi alaliite, klubisid jne. Julgustame kõiki saatma tervitused Taani jalgpalliliitu, kes kannab hoolt, et need saadetaks edasi Christianile ja tema perekonnale," seisis Taani jalgpalliliidu avalduses.