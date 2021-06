OTSEBLOGI | Fännid proovisid lennukiga peatreenerit mõjutada, kuid Holland alustab ikka kolme keskkaitsjaga

Enne mängu:

Kõige rohkem kõneainet on tekitanud aga hollandlaste formatsioon. De Boer on kasutanud asetust 5-3-2, kuid hollandlased on veendunud, et nende koondis peaks jooksma väljakule skeemiga 4-3-3. Antud teemal on meedias kirjutatud pikki artikleid ning pahased on ka fännid. Nüüd palkasid poolehoidjad lennuki, mille järel lennutati silti, mis nõudis de Boerilt 4-3-3 asetuse kasutamist. Loomulikult lendas lennuk üle hollandlaste treeningväljaku, kus parasjagu oli harjutuskord pooleli.

„Tahan jääda 5-3-2 asetuse juurde. Olen veendunud, et see on asi, mida vajame,” sõnas de Boer enne hollandlaste 3:0 võitu Gruusia üle. „Kas mängime selle formatsiooniga ka Ukraina vastu? Selleks on päris hea võimalus. Siiski tuleb rõhutada, et midagi ei ole veel lõplikult paigas.”

Kui veel mullu peeti Hollandit üheks võimalikuks soosikuks, siis seejärel on koondist tabanud kaks hoopi. Esmalt teatas peatreener Ronald Koeman, et ta lahkub ametist ja asub juhendama FC Barcelonat. Seejärel sai raske põlvetrauma meeskonna liider Virgil van Dijk, kes peab EM-i kõrvalt vaatama. Vähemalt avamängust jääb trauma tõttu eemale ka teine kaitse tugitala Matthijs de Ligt.

Hollandi esimeseks vastaseks seekordsel finaalturniiril on Ukraina. Ukrainlased on Andrei Ševtšenko käe all näidanud head mängu ning neid peetakse seekordsel finaalturniiril üheks võimalikuks üllatajaks.

EM-i eel on ukrainlased palju tähelepanu saanud oma mängusärgi tõttu. Sinna asetati riigi kontuur, millel on ka venelaste poolt annekteeritud Krimmi poolsaar. Lisaks pandi särgile hüüdlaused „Au kangelastele!” ja „Au Ukrainale”. Loomulikult ajas see Venemaal harja punaseks.

Eeldatavad algkoosseisud:



Holland: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst.

Ukraina: Buškhan; Karavajev, Zabarnõi, Matvijenko, Mõkolenko; Zintšenko, Sõdortšuk, Malinovskii; Jarmolenko, Jaremtšuk, Zubkov.