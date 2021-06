BLOGI | Holland mängis tulega ja lubas Ukrainal lüüa kaks kiiret väravat

Väravateta lõppenud avapoolajal säras Ukraina koondise puurilukk Georgi Buštšan, kes tegi mitu suurepärast tõrjet. Teisel poolajal hakkas aga juhtuma ning domineerivamaks pooleks olnud Hollandi eest said väravad kirja Georgino Wijnaldum 52. minutil ja Wout Weghorst 59. minutil.

Hollandi 2:0 eduseisus tundus, et mäng tapetakse ära ja võetakse kindel võit. Läks aga vastupidi. 75. minutil kõmmutas Andrei Jarmolenko palli võimsalt ristnurka ning 79. minutil saatis karistuslöögi järel palli peaga väravasse Roman Jaremtšuk.

Kui Ukraina jõudis üsna ootamatult viigini, siis Holland suutis end koguda ning 85. minutil tõi neile võidu Denzel Dumbfriese pealöök.

C-alagrupis on avavooru järel Hollandil ja Austrial kolm punkti. Ukraina ja Põhja-Makedoonia on nulli peal.

Enne mängu:

Kõige rohkem kõneainet on tekitanud aga hollandlaste formatsioon. De Boer on kasutanud asetust 5-3-2, kuid hollandlased on veendunud, et nende koondis peaks jooksma väljakule skeemiga 4-3-3. Antud teemal on meedias kirjutatud pikki artikleid ning pahased on ka fännid. Nüüd palkasid poolehoidjad lennuki, mille järel lennutati silti, mis nõudis de Boerilt 4-3-3 asetuse kasutamist. Loomulikult lendas lennuk üle hollandlaste treeningväljaku, kus parasjagu oli harjutuskord pooleli.

„Tahan jääda 5-3-2 asetuse juurde. Olen veendunud, et see on asi, mida vajame,” sõnas de Boer enne hollandlaste 3:0 võitu Gruusia üle. „Kas mängime selle formatsiooniga ka Ukraina vastu? Selleks on päris hea võimalus. Siiski tuleb rõhutada, et midagi ei ole veel lõplikult paigas.”

Kui veel mullu peeti Hollandit üheks võimalikuks soosikuks, siis seejärel on koondist tabanud kaks hoopi. Esmalt teatas peatreener Ronald Koeman, et ta lahkub ametist ja asub juhendama FC Barcelonat. Seejärel sai raske põlvetrauma meeskonna liider Virgil van Dijk, kes peab EM-i kõrvalt vaatama. Vähemalt avamängust jääb trauma tõttu eemale ka teine kaitse tugitala Matthijs de Ligt.