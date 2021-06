OTSEBLOGI | EM-ide esimest võitu jahtiv Austria asus Põhja-Makedoonia vastu juhtima, kuid vanameister Pandev vastas kiiresti

Enne mängu:

Mäletatavasti pääses Põhja-Makedoonia EM-ile läbi Rahvuste liiga. Balkani poolsaarelt pärit koondis oli see õnnelik, kes tagas endale EM-pääsme läbi D-divisjoni ehk toona kuulusid nad veel Euroopa 16 kõige nõrgema koondise sekka.

Soosikuna läheb kohtumisele vastu Austria, kuid Põhja-Makedoonia on viimasel ajal tõestanud, et nad on üllatusvõimelised. Kõige parem tõestus selleks on märtsikuine MM-valikkohtumine Saksamaaga, mille makedoonlased võitsid 2:1.

Eeldatavad algkoosseisud:



Austria: Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Laimer, X Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba; Arnautović.

Põhja-Makedoonia: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski.

„Oleme nende tugevustega kursis. Nad on head kiiretes üleminekutes. Peame oma mängu ülesehitusel ettevaatlikud olema. Me ei tohi palli kergelt loovutada. Teame, et meie valdame rohkem palli ja tõenäoliselt toimub suurem osa kohtumisest nende poolel. Seetõttu peame palli kiiresti liigutama”. Kaitses peame olema ettevaatlikud ja vältima nende kiirrünnakuid,” sõnas uefa.com’i vahendusel Austria peatreener Franco Foda.

„Arvan, et võrreldes viimaste valikkohtumistega (Austria alistas Põhja-Makedoonia 2020. aasta EM-valiksarjas kahel korral) on palju muutunud. Need kohtumised toimusid kaks aastat tagasi ja meie oleme selle ajaga tunduvalt paremaks saanud. Mängime nüüd paremat jalgpalli ja mängijad on ka edasi arenenud,” lisas omalt poolt Põhja-Makedoonia peatreener Igor Angelovski.

Austria ja Põhja-Makedoonia C-alagrupi kohtumine algab kell 19.00. C-alagruppi kuuluvad veel Holland ja Ukraina.