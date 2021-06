BLOGI | Austria teenis EM-ide ajaloos lõpuks esimese võidu, vanameister Pandev lõi debüüdil värava

C-alagrupis mängivad veel Holland ja Ukraina.

Enne mängu:

Soosikuna läheb kohtumisele vastu Austria, kuid Põhja-Makedoonia on viimasel ajal tõestanud, et nad on üllatusvõimelised. Kõige parem tõestus selleks on märtsikuine MM-valikkohtumine Saksamaaga, mille makedoonlased võitsid 2:1.