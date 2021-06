Kopenhaageni staadionil viibinud fännid: istusime Eriksenist 20 meetri kaugusel, ta paistis olevat surnud

Milano Interi 29-aastase poolkaitsja elule turgutamist vaatasid ahastuses pealt ligi 16 000 Kopenhaageni Parkeni staadioni fänni, kelle seas oli nii Taani kui ka Soome poolehoidjaid. Juba eile õhtul enne mängu jätkumist oli teada, et Eriksen on tagasi teadvusel, hingab normaalselt ning tema seisund on stabiilne.

Taani meedia teatel tegi Eriksen koondisekaaslastega FaceTime'i rakenduse läbi videokõne, milles palus avapoolaja viimastel minutitel pooleli jäänud mäng lõpuni pidada. Esimest korda suurturniirile pääsenud Soome võitis Joel Pohjanpalo 60. minuti peaga väravast 1:0. 74. minutil tõrjus soomlaste väravavaht Lukas Hradecky Tottenhami poolkaitsja Pierre-Emile Hojbjergi penalti.

Koos abikaasaga mängul viibinud Birthe Pedersen rääkis Ekstra Bladetile: "Oli hirmus ja vastik kedagi niimoodi pikali kukkumas näha."

Tema abikaasa Tommy Pedersen lisas: "Istusime väga lähedal ning ta nägi välja, nagu ta oleks surnud. See oli absoluutselt kohutav. Istusime temast 20 meetri kaugusel. Arvasime, et ta on surnud. Nüüd me enam ei muretse, seega me lähme koju.

"On hea kuulda, et ta jäi ellu, kuid see oli ikkagi hirmus kogemus," võttis abielupaar kogetu kokku.

Soome särgiga Eero Kovanen rääkis: "On väga halb, kui mäng jääb pooleli sellepärast, et mängija saab vigastada, ilma et ta oleks teise palluriga kontaktis olnud. See on väga hirmus ning ma soovin Eriksenile kõike paremat. Nägin, et ta kukkus kokku ning see oli väga vägivaldne hetk, mida ma ei oleks tahtnud näha."

Veel üks juhtunust šokeeritud Taani fänn Claus Jensen sõnas: "Arvan, et see oli äärmiselt ebamugav, sest sa nägid teda pikali kukkumas. Põmaki! Ilma, et keegi lähedal oleks olnud. Olime väga mures, kui talle südamemassaaži tegema hakati. Ning me olime üllatunud, et kiirabi ei tulnud."