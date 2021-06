Rahvusvahelise teleülekande eest vastutanud direktor: ütlesin oma meeskonnale, et nad Erikseni enam lähedalt ei filmiks

Prantsuse spordilehega L'Equipe rääkinud Amsellem ütles, et ülekandemeeskond oli ühenduses ka Euroopa jalgpalliliiduga, kes ütles neile sama, mida Amsellem isegi oli oma alluvatele rõhutanud: Eriksenist lähiplaane enam mitte filmida!

Kuidas te reageerisite, kui Christian Eriksen teie ülekandebussi ekraanidel kokku kukkus?

Nagu te ette kujutada võite, ei ole sellisteks asjadeks käsiraamatut. Meil oli aegluubis stseen, kus me nägime teda väga selgelt kukkumas, kuid ma ütlesin koheselt oma meeskondadele, et nad teda ei fokusseeriks, et nad teda enam ei filmiks! Meil oli staadionil üle 30 kaamera ja me võinuks seda teha, aga me ei võtnud temast enam ühelgi hetkel lähiplaani. Kogu selle juhtunu ajal võtsin ma tegelikult ühel hetkel pisarais taanlasi, sest seda ahastust oli siiski vajalik näidata. Nägime ka Soome fännide emotsioone, aga ma ei arva, et me midagi hägust oleks teinud.

Kas te saite ka UEFA-lt mingeid juhiseid?

Jah, meie produtsent oli UEFA-ga ühenduses. Juhised olid selged: meile öeldi, et me lähiplaani ei teeks, et me südamemassaaži ei filmiks, kuid ümbritsevate emotsioonide filmimisega polnud mingit probleemi.

Inimesed kodudes tundsid valitud kaadrite tõttu ebamugavust...

Kui me võtame üldise laia plaani, siis me ei näita emotsiooni. Me oleks seda võinud pikalt näidata... Aga me tahtsime ka edasi anda, kuidas see staadionilt tundus. Näitasime inimeste kurbust ja muret, nii mängijate, personali kui ka fännide. Nägime neil ärevatel hetkedel ka ühtehoidmist - seda tuli edasi anda. Ma ei nimetaks seda vuajerismiks. Kui keegi oleks mulle öelnud "Piirdu suure plaaniga!", oleks ma seda teinud. Aga kõige tähtsam on, et temaga on kõik korras.