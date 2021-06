TÄNA OTSEBLOGI | MM-i poolfinaali korduskohtumises lähevad vastamisi Inglismaa ja Horvaatia

Inglismaa ja Horvaatia on läbi aegade kohtunud kümnel korral. Inglismaa on võitnud viis ja Horvaatia kolm matši. Kahel korral on mäng jäänud viiki. Meeskondade kõige kuulsam omavaheline lahing leidis aste 2018. aasta MM-i poolfinaalis. Toona võitis Horvaatia lisaaja järel 2:1 ning jõudis MM-finaali.

Seekordse kohtumise eel on kõige rohkem tähelepanu saanud Inglismaa potentsiaalne algkoosseis. Inglastel on suur valik ründavate poolkaitsjate ja ääreründajate rollidesse ning võimaliku põhirivistuse üle on Inglismaa meedias arutletud juba mitu nädalat.

Eeldatavad algkoosseisud:

„Saadan väljakule meie parima koosseisu. Meil on kvaliteetsed mängijad ja me ei karda neid. Teame, et inglased on väga kiired ja rünnakul agressiivsed. Neil on tõelised tippmängijad. Peame vastama raudse kaitsega, kuid samas ei tohi me ründamist unustada. Ainult kaitses istumine ei too meile midagi head,” vastas omalt poolt Horvaatia koondise peatreener Zlatko Dalic.