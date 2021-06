Kardioloog: Chrstian Eriksen ei pruugi enam kunagi jalgpalli mängida

Praeguseks pole veel täpsemalt teada, mis Erikseni kokku kukkumise põhjustas. Erinevate kuulduste kohaselt seiskus Milano Interi poolkaitsja süda väljakul viieks minutiks. Taani koondise kaptenit tuli elustada ning haiglast teatati õnneks, et tema seisund on stabiilne. Kardetakse siiski, et tema tervisele ja karjäärile jättis see vahejuhtum pöördumatu jälje.

"See on ilmselt tema karjääri lõpp," arvas doktor Murray ajalehe Daily Mail veergudel. Ta osutas Itaalia seadustele, mis takistavad infarkti üle elanud mängijatel vutiväljakutele naasta. "Itaallastel on seaduses kirjas, et nad ei tohi enam spordis osaleda, kui neil on südames tuvastatud märkimisväärne ebanormaalsus."

Murray sõnul on Erikseni koduklubis Interis paigas maailma parimaid südameprobleemide ennetamise süsteeme ning see, et kõigest hoolimata temaga kahetsusväärne intsident juhtus, näitab, kui ohtlikud võivad südameprobleemid olla.

"Ta tuleb Itaalia klubist. Seega pidi ta läbima kõiksugu testid. Itaallased on võistlussportlastel südamehaiguste tuvastamises parimad. Itaalias on selliste sündmuste ärahoidmiseks parim võistluseelne läbivaatus maailas, kuid ikkagi tuleb neid väljakul ette. Isegi kui sa uurid, võib seda juhtuda," jätkas lisas Murray.

Doktor Murray on kindel, et Erikseni ootavad lähipäevadel ees haiglas kõikvõimalikud uuringud, mis peaksid andma aimu, miks teda selline terviserike tabas. Ta usub, et Eriksenile pannakse ka südame defibrillaator, mis jälgib inimese igat südamelööki ning annab märku, kui see jälle üles peaks ütlema. Kui see juhtub, saab defibrillaator anda südamele kohe seesmiselt šoki.

Juhtunu tõstab inimeste teadlikkust





Isegi kui Eriksen peaks jalgpalliga lõpetama, avaldab see juhtum doktor Murray arvates ühiskonnale positiivset mõju, sest selle nii kõrgel tasemel ja miljonite televaatajate ees juhtumine teeb inimesed südameprobleemidest teadlikumaks.