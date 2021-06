EM-i KOLUMN | Andrei Stepanov: Venemaa treener eksis nii koosseisu kui asetusega

Belgia – Venemaa 3:0

Venemaa alustas Fjodor Kudrjašovi vigastuse tõttu tavapärase kolme keskkaitsja asemel kahega ja see ilmselt maksis kätte. Vasakäär ei toiminud, Belgia domineeris oma paremas ääres. Seepärast tulid ka kiired vahetused. See näitas väga selgelt, et Venemaa treener ei valinud õiget taktikat – eksis nii koosseisu kui asetusega.

Esimese 10 minuti jooksul Venemaa üritas emotsioonide pealt teha tugevat algust, kuid need jäidki Venemaa jaoks kõige ilusamateks minutiteks. Belgia näitas oma võimu. Venemaa poolt vaadates on veidi kahju, et väravad tulid Venemaa mängijate enda vigadest. Samas Belgial oli veel mitu väga head olukorda, mida nad ei realiseerinud. Venemaa sajaprotsendilist võimalust ei olnud, ainult mõned standardolukorrad.

Venemaa jaoks on kõige tähtsamad mängud alles ees, need on Taani ja Soome vastu. Kui sealt suudetakse koguda vähemalt neli punkti, siis ei mäleta keegi seda kaotust Belgiale. Venemaa eesmärk on play-offi jõuda, siis on kõik rahul. Belgia sihib aga väga kõrget kohta ja ka pärast tänast mängu on selge, et nad on üks favoriitidest. Kõik peavad Belgiaga arvestama.