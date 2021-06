EM-i KOLUMN | Argo Arbeiter: 1992 EM-i triumfi sai vaadatud Taanis, nüüd Soome ajaloolist võitu Soomes

Soome taktika kandis vilja

Aga kui mõelda, kas Taani sai Soome jaoks väga ohtlikuks, siis ma arvan, et ei saanud. Soome suutis oma kaitseblokiga vastaseid ohjes hoida. Igas mängus peab väravavaht oma olekut väljakul õigustama ja kindlasti Lukas Hradecky seda täna tegi. Loomulikult paistis see eredalt silma penaltitõrje puhul, kuid tööd jagus tal veel.

Mul on ülimalt hea meel, et esimesed uudised Christian Erikseni kohta on positiivsed! Aga olles Soomes ja siinsete inimeste keskel, on mul ka hea meel, et mäng sai lõpuni mängitud ja võit Soomele kuulus. Torilla nähdään!