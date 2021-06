Taani koondise peatreener: see väga raske õhtu tuletas meelde, mis on elus kõige tähtsam

"Oli väga raske õhtu, kus meile tuletati meelde, mis elus kõige tähtsam on. Need on tähenduslikud suhted. Need on inimesed, kes on meile lähedased. Need on perekond ja sõbrad," ütles Taani koondise peatreener Kasper Hjulmand, vahendab Ekstra Bladet.

"Kõik mängijad võtsid oma peredega ühendust. Ma sain ka enda perega kohtuda. See on raske õhtu. Kõigi mõtted on Christiani ja tema pere juures. Ta on üks meie parimaid mängijaid ning ma saan öelda, et ta on veel parem inimene."

Hjulmandilt küsiti, kas UEFA survestas neid mängu jätkama. "Ei. Ei öeldud, et see peaks kindlasti täna jätkuma. Pakuti kas täna või homme kell 12. See poleks mängijate jaoks homme mõeldav olnud. See oli midagi, mida mängijad koos otsustasid," vastas ta.

"Tegu on mängijate grupiga, keda ma ei jõua ära kiita. Ma ei saaks olla nende üle veel uhkem, nad hoolitsesid teineteise eest hästi. Ta [Eriksen] on üks mu kallemaid sõpru. Mängijad ei olnud riietusruumis enne nõus midagi tegema, kui me teadsime, et Christian on teadvusel ja OK. Selliste tunnetega on võimatu mängida. Me üritasime võita. Oli uskumatu, et nad võtsid end kokku ja üritasid seda teist poolaega mängida. Ausalt, seal oli mängijaid, kes olid täiesti läbi. Emotsionaalselt läbi ja kurnatud."

60. minutil mängu ainsa värava löönud Joel Pohjanpalo lausus: "Kõik minu mõtted lähevad temale ja tema perele." Pohjanpalo lisas, et soov mänguga jätkata tuli taanlastelt ning Soome koondis tuli neile vastu.

Teisel poolajal vahetas Hjulmand üsna varakult, 63. minutil välja keskkaitsja Simon Kjaeri, kes oli esimesena Erikseni päästma tõtanud. "Simon oli sellest sügavalt mõjutatud ning oli kahtluse all, kas ta saab jätkata. Ta proovis, kuid see polnud teostatav. Mul on raske ette kujutada, et ma ise oleksin pidanud jalgpalli mängima. Nad on väga head sõbrad," kommenteeris Hjulmand.